Эксперт: Цены на авиабилеты растут из-за искусственного дефицита топлива

В эфире НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев рассказал о динамике цен на авиаперевозки в сезон отпусков.

Российские авиакомпании могут увеличить стоимость топливного сбора для пассажиров в связи с подорожанием авиакеросина. Как пишет «Коммерсант», цены на билеты на самолет подскочат в среднем на 10 процентов.

В эфире НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отметил, что рост цен на топливо произошел, в том числе, из-за дефицита предложения на биржевой площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже , которая является индикатором для установления цены по формулам ценообразования.

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«Именно такие формулы цен лежат в основе договоров между авиакомпаниями и поставщиками авиатоплива. Из-за того, что подскочили цены на бирже, дороже становится топливо для авиакомпаний. А на бирже они могут подскочить из-за различного хода спекулятивных действий, и если объем топлива, который торгуется на бирже, не слишком большой, то, формируя искусственный дефицит, можно вполне повлиять на рост цен», — пояснил эксперт.

Между тем, для летнего сезона характерны такие колебания цен на авиаперевозки, отметил Олег Пантелеев. «Как правило, серьезный рост цен происходит во втором полугодии. В августе цены всегда выше, чем в феврале или ноябре. Это происходит из года в год. Поэтому можно предположить, что именно сейчас может начаться очередной виток роста топливных цен, что приведет авиакомпании к необходимости и дальше корректировать топливные сборы, а это, в свою очередь, приведет к повышению цен на билеты и может спровоцировать снижение спроса», — считает собеседник НСН.

Он также назвал условия, при которых стоимость авиабилетов может снизиться. «Динамика топливных сборов будет зависеть от изменения цен на авиатопливо. И если вдруг в силу тех или иных обстоятельств, например, благоприятной конъюнктуры на мировом рынке нефтепродуктов или других внешних факторов, которые позволят интегрированным нефтяным компаниям снизить цены на авиакеросин, то спустя какое-то время и авиакомпании отреагируют на эту ситуацию снижением топливных сборов. Но пока вероятность такого развития событий выглядит не слишком высокой», — добавил Олег Пантелеев.

Отметим, что ранее несколько зарубежных авиакомпаний заявили о росте топливных сборов на 20—40 евро на международных рейсах, сообщают argumenti.ru