Boeing прогнозирует рекордный спрос на пилотов в ближайшие 20 лет

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Мировой спрос на пилотов в ближайшие 20 лет составит более 790 тыс. специалистов. Такой прогноз представила компания Boeing . Этот показатель вдвое превышает количество авиационных специалистов на сегодняшний день, указали в компании.

"Спрос обусловлен ожидаемым двукратным ростом глобального парка гражданских самолетов, рекордно высоким спросом на воздушные перевозки и снижением предложения на рынке труда", — пояснили в Boeing.

В то же время, по расчетам компании, потребность в инженерно-техническом персонале снизится с 648 тыс. до 622 тыс. человек, главным образом за счет увеличения интервалов технического обслуживания новых воздушных судов.

В сегментах деловой авиации и гражданских вертолетов в общей сложности дополнительно потребуется 155 тыс. пилотов и 132 тыс. техников. Спрос на кабинные экипажи гражданской авиации незначительно увеличится и составит 858 тыс. специалистов, прогнозирует Boeing.

России и странах СНГ в ближайшие 20 лет потребуются 27 тыс. пилотов гражданской авиации, 27 тыс. авиатехников, а также 29 тыс. специалистов кабинного экипажа, указывают в компании.

Ранее Boeing опубликовал прогноз, согласно которому общемировой спрос на коммерческие самолеты до 2037 года составит 42,7 тыс. машин стоимостью $6,3 трлн. При этом спрос на самолеты в России и СНГ до 2037 г. достигнет 1,29 тыс. машин.