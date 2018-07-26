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Boeing прогнозирует рекордный спрос на пилотов в ближайшие 20 лет
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Boeing прогнозирует рекордный спрос на пилотов в ближайшие 20 лет 

ТАСС 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Мировой спрос на пилотов в ближайшие 20 лет составит более 790 тыс. специалистов. Такой прогноз представила компания Boeing. Этот показатель вдвое превышает количество авиационных специалистов на сегодняшний день, указали в компании.
"Спрос обусловлен ожидаемым двукратным ростом глобального парка гражданских самолетов, рекордно высоким спросом на воздушные перевозки и снижением предложения на рынке труда", — пояснили в Boeing.
В то же время, по расчетам компании, потребность в инженерно-техническом персонале снизится с 648 тыс. до 622 тыс. человек, главным образом за счет увеличения интервалов технического обслуживания новых воздушных судов.
В сегментах деловой авиации и гражданских вертолетов в общей сложности дополнительно потребуется 155 тыс. пилотов и 132 тыс. техников. Спрос на кабинные экипажи гражданской авиации незначительно увеличится и составит 858 тыс. специалистов, прогнозирует Boeing.
В России и странах СНГ в ближайшие 20 лет потребуются 27 тыс. пилотов гражданской авиации, 27 тыс. авиатехников, а также 29 тыс. специалистов кабинного экипажа, указывают в компании.
Ранее Boeing опубликовал прогноз, согласно которому общемировой спрос на коммерческие самолеты до 2037 года составит 42,7 тыс. машин стоимостью $6,3 трлн. При этом спрос на самолеты в России и СНГ до 2037 г. достигнет 1,29 тыс. машин.
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