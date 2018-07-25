Денежный рынок: банки заняли у ЦБ $460 млн

Несмотря на сегодняшние налоговые выплаты вчера никакого давления на рублевые ставки не ощущалось. За последние две недели банки аккумулировали довольно значительный объем ликвидности, который позволит им достаточно комфортно пройти через период налоговых выплат. Спрос на ликвидность, предоставляемую Минфином , вчера был невысоким: общий объем средств, привлеченных в рамках депозитного аукциона и операций однодневного репо, составил всего 1,3 млрд руб. На аукционах ЦБ ажиотажа также не было. Принимая во внимание предстоящие налоговые выплаты, регулятор понизил лимит на депозитном аукционе на 820 млрд руб. н/н, до 2,29 трлн руб., и этого оказалось как раз достаточно, чтобы удовлетворить предложение банков. В результате банки выбрали весь лимит, и это означает, что после проведения расчетов сегодня в банковскую систему вернется около 90 млрд руб. Средневзвешенная ставка составила 7,22% (без изменений к предыдущей неделе). На аукционе КОБР (те же два выпуска с погашением в сентябре и октябре 2018 г., что и на прошлой неделе) объем заявок составил 70,6 млрд руб. при общем объеме предложения в 999 млрд руб.

Между тем в центре внимания вновь оказался однодневный валютный своп, поскольку банки уже второй день подряд привлекают валютную ликвидность у Банка России. Так, в понедельник банки заняли у регулятора 93 млн долл., а во вторник увеличили объем привлечения до 460 млн долл. Средневзвешенная ставка вчера опустилась до 5,70% (-58 бп), а закрытие произошло на отметке 4,72%. RUONIA в понедельник снизилась на 25 бп, до 6,76%. Стоит отметить, что базис начал расширяться, опустившись, по нашим оценкам, ниже отметки —45 бп. По мере исчезновения налогового фактора ставка однодневного валютного свопа вновь оказывается под влиянием динамики валютной ликвидности, которая, судя по всему, до конца года будет преимущественно в отрицательной зоне. Помимо этого сегодня истекает срок обращения RSHB18 (XS0955232854, 1,3 млрд долл.), что, вероятно, могло способствовать понижательному давлению на ставки валютного свопа в последние несколько дней. Кривая NDF и кросс-валютных свопов вчера сместилась вниз в среднем на 3–6 бп в свете укрепления рубля и снижения ставки овернайт. Сильнее всех опустился ближний отрезок, и месячная ставка NDF снизилась до 5,77% (-34 бп), а 3-месячная — до 5,86% (-13 бп). Ставки процентных свопов повысились в среднем на 2–3 бп, тогда как 3-месячная ставка MosPrime закрылась без изменений на отметке 7,43%.