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Бумаги компаний РФ дешевеют в Лондоне
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Заявление Лолиты грозит международным скандалом

Бумаги компаний РФ дешевеют в Лондоне, кроме TCS Group 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в среду торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне", кроме TCS Group, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.31 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,75% — до 6,2 доллара, "Лукойла" — на 0,72%, до 68,5 доллара, "Новатэка" — на 0,07%, до 144,9 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,52% — до 4,36 доллара, "Газпром нефти" — на 0,47%, до 26,52 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ уменьшалась на 1,4% — до 1,52 доллара, Сбербанка — на 2,36%, до 13,68 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", поднимались в цене на 0,62%, до 20,12 доллара.
Расписки "Норникеля" дешевели на 1,72% — до 16,88 доллара, "Северстали" — на 1,77%, до 15,53 доллара, НЛМК — на 0,81%, до 25,62 доллара.
Бумаги "Магнита" опускались в цене на 2,8% — до 16,12 доллара, "Ленты" — на 1,14%, до 5,18 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,88% — до 2,71 доллара.
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