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Аукционы ОФЗ будут весьма интересны с точки зрения спроса в период непростого новостного потока
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Аукционы ОФЗ будут весьма интересны с точки зрения спроса в период непростого новостного потока 

Прайм 2 часа назад
Спокойная сессия для российских финансовых активов вчера завершилась достаточно нервно. После 19:00 мск комментарии американских сенаторов о подготовке новых санкций против России, включая на вложения в суверенный долг, утянули вверх курс USD/RUB (скачок в моменте достигал 82 копеек до 63.54). Рынок ОФЗ уже был закрыт, как следствие, реакция должна последовать лишь с открытия торгов сегодня.
Нельзя не заметить, что вчерашние комментарии сенаторов носят скорее индикативный, нежели фактический характер. Насколько мы можем судить, законопроект, предполагающий новый пакет санкций, лишь находится в разработке, не известны ни условия наложения ограничительных мер, ни их периметр. Одновременно с этим, представители Казначейства США (согласно Bloomberg) продолжают считать санкции против российского суверенного долга неуместными, прежде всего, с позиции конкурентоспособности американских инвесторов.
Вместе с тем, очевидно, что санкционная тема продолжит довлеть над российским рынком — по крайней мере, до ухода Конгресса США на «каникулы» в ближайшую пятницу. Сегодняшние первичные аукционы ОФЗ — 20 млрд руб. ОФЗ-ПД 26223 (фев.24) и 15.2 млрд руб. ОФЗ-ИН 52002 (фев.28) — будут весьма интересны с точки зрения наличия спроса в периоды непростого новостного потока.
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