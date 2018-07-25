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В США ушла третья партия СПГ с Ямала
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Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Заявление Лолиты грозит международным скандалом

В США ушла третья партия СПГ с Ямала 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 25 июля — «Вести. Экономика». Третью партию СПГ с Ямала отправили в США. «Кажется, что третий груз СПГ из России с перегрузкой в Европе направляется на американский терминал Everett», — отметила в Twitter редактор ICIS Рут Лиао.
По ее словам, эту партию СПГ перевозит газовоз Gaslog Hong Kong, судно находится в Атлантическом океане. В США Gaslog Hong Kong должен прибыть 26 июля. Собственником газа может выступать, как и в предыдущие разы, французские Engie, которой принадлежит терминал Everett, или Total. Total участвует в проекте «Ямал СПГ», поставки СПГ с проекта идут только по долгосрочным контрактам. Две предыдущие поставки СПГ с Ямала в США осуществили зимой, когда на терминале Everett резко выросли цены на газ. Причиной стали необычно холодная погода и недостаток газопроводной инфраструктуры для поставок газа внутри США.
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