В США ушла третья партия СПГ с Ямала 

Москва, 25 июля — «Вести. Экономика». Третью партию СПГ с Ямала отправили в США. «Кажется, что третий груз СПГ из России с перегрузкой в Европе направляется на американский терминал Everett», — отметила в Twitter редактор ICIS Рут Лиао.
По ее словам, эту партию СПГ перевозит газовоз Gaslog Hong Kong, судно находится в Атлантическом океане. В США Gaslog Hong Kong должен прибыть 26 июля. Собственником газа может выступать, как и в предыдущие разы, французские Engie, которой принадлежит терминал Everett, или Total. Total участвует в проекте «Ямал СПГ», поставки СПГ с проекта идут только по долгосрочным контрактам. Две предыдущие поставки СПГ с Ямала в США осуществили зимой, когда на терминале Everett резко выросли цены на газ. Причиной стали необычно холодная погода и недостаток газопроводной инфраструктуры для поставок газа внутри США.