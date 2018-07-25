Имущество «ТагАЗа» вновь выставлено на торги за 1 млрд рублей 

Конкурсный управляющий «Таганрогского автомобильного завода» («ТагАЗ», Ростовская область) выставил на торги посредством публичного предложения имущество предприятия по начальной цене 1,022 млрд рублей, говорится в материалах на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Как пишет газета «Ведомости», на торги одним лотом выставлено движимое и недвижимое имущество завода, частично находящееся в залоге у Росбанка, Газпромбанка, Юникредит банка, Абсолют банка, ВТБ, компаний Khepri Finance, Cerim Trading, Stoba Trading и «Южная автомобильная группа». В состав лота также включены здания, сооружения, производственные корпуса, земельные участки и железнодорожные пути. В ходе торгов каждые 7 календарных дней цена лота будет снижаться на 73,951 млн рублей. Минимальная цена продажи — 800 млн рублей. Публичное предложение действует по 13 августа включительно. Ранее сообщалось, что данное имущество «ТагАЗа» выставлялось на продажу уже 5 раз, но каждый раз торги признавались несостоявшимися, в основном из-за отсутствия заявок.