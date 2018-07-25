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Nikon анонсировала полнокадровую беззеркалку
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Nikon анонсировала полнокадровую беззеркалку 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: 3Dnews.ru
Прекратив выпуск беззеркалок серии 1, компания Nikon не отказалась совсем от этого направления. Сегодня она официально подтвердила ведущуюся разработку собственной полнокадровой беззеркальной фотокамеры.
Новая камера Nikon формата FX использует объективы NIKKOR с новым байонетом. Она также будет поддерживать объективы NIKKOR с байонетом F для цифровых зеркальных фотокамер Nikon. Для этого предусмотрен переходник.
Подробности о технических характеристиках, а также сроки выхода и ориентировочная цена пока не раскрываются. В тизерном видеоролике, тем не менее, упомянута дата 23 августа.
Согласно более ранним слухам, Nikon готовит сразу две модели беззеркалок. Старшая модель имеет разрешение 48 Мп и оценена в 4 тысячи долларов, а младшая — 25 Мп и 2,5 тысячи долларов.
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