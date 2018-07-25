Чешскую крону назвали самой переоцененной валютой мира

С 2013 по 2017 годы Национальный банк страны сдерживал крону на уровне адекватного обменного курса, по мнению специалистов Bloomberg Economics. До апреля 2017 года усилиями НБ Чехии крона не опускалась ниже 27 к евро. Сейчас, по мнению экономистов, в государстве — самая переоценённая валюта среди 40 стран, участвующих в исследовании. Следом идут китайский юань и швейцарский франк, сообщает 420ON.cz.

Швейцарией. Анализ Bloomberg определяет справедливую стоимость национальной валюты страны, исходя из таких показателей, как экономическое положение, потенциальные риски. Вместе с тем, специалисты отметили, что, несмотря на реальное положение чешской кроны, страна, скорее всего, будет иметь меньше проблем из-за ограничений мировой торговли в сравнении с Китаем

Кстати, недавно был составлен рейтинг чешских городов с самым высоким уровнем жизни.