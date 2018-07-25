«Ъ»: авиакомпании повысят стоимость билетов из-за скачка цен на топливо

Отмечается, что при сохранении данной тенденции стоимость авиабилетов в пакетных турах может вырасти на 10%.

По данным ряда источников из туристической отрасли, несколько зарубежных авиакомпаний уже уведомили о росте топливных сборов на €20–40 на международных рейсах.

"Рост топливных сборов связан со скачком оптовых цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин, этой весной, после чего правительству пришлось понизить акцизы для торможения роста стоимости топлива", — поясняет издание.