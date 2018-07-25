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«Ъ»: авиакомпании повысят стоимость билетов из-за скачка цен на топливо
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Таджикистан направил ноту России

«Ъ»: авиакомпании повысят стоимость билетов из-за скачка цен на топливо 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Об этом пишет "Коммерсантъ".
Отмечается, что при сохранении данной тенденции стоимость авиабилетов в пакетных турах может вырасти на 10%.
По данным ряда источников из туристической отрасли, несколько зарубежных авиакомпаний уже уведомили о росте топливных сборов на €20–40 на международных рейсах.
"Рост топливных сборов связан со скачком оптовых цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин, этой весной, после чего правительству пришлось понизить акцизы для торможения роста стоимости топлива", — поясняет издание.
В июне глава АТОР Майя Ломидзе сообщила, что рост цен на авиакеросин еще не отразился на стоимости пакетных туров.
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