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Почему подорожают авиабилеты
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Почему подорожают авиабилеты 

Российская Газета 1 час назад
Российские авиакомпании готовятся повысить топливный сбор из-за подорожавшего авиационного бензина, что приведет к росту цен на авиабилеты для пассажиров.
В июне авиатопливо дорожало неравномерно в различных аэропортах страны, свидетельствуют данные Росавиации.
При этом после резкого скачка стоимости керосина в мае, который никто из перевозчиков не прогнозировал, падения цен на авиакеросин не произошло. Перевозчики продавали билеты, ориентируясь на более низкую стоимость керосина. Теперь им приходится отыгрывать ситуацию, тем более что их ожидания получить льготы на авиакеросин не оправдались. И как обычно за это заплатит потребитель. Как писала «РГ», Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обращалась в правительство и предупреждала, что сохранение текущего уровня цен на топливо может привести к дополнительным расходам авиакомпаний в размере до 75 миллиардов рублей по году по отрасли в целом.
С учетом того, что у перевозчиков доля расходов на топливо в общих расходах составляет 25-30 процентов, рост цен на топливо приведет к приросту на 12-15 процентов общих расходов. Даже повышение стоимости керосина на 25 процентов дает увеличение себестоимости авиаперевозки примерно на шесть процентов.
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