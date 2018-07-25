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Московская биржа открылась снижением
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Московская биржа открылась снижением 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Индекс Мосбиржи утром в среду опустился на 0,61% — до 2264,44 пункта, индекс РТС снизился на 1,26% и составил 1129,36 пункта.
Следует из данных Московской биржи.
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