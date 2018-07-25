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Рубль растет к доллару
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Рубль растёт к доллару 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 10 копеек — до 63,22 рубля.
Курс евро вырос на 1 копейку, составив 73,99 рубля
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