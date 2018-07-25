Вторая жизнь биткоина 

Москва, 25 июля — «Вести. Экономика». Биткоин снова приковывает внимание инвесторов: только за последний месяц основная криптовалюта подорожала почти на 50%. Упоминание криптовалют в масс-медиа в этом году сократилось до минимума, снизился и интерес к цифровым деньгам, однако это не мешает биткоину демонстрировать существенные темпы роста в последнее время. Действительно, в прошлом году криптовалюты пережили настоящую лихорадку. Вложиться в стремительно дорожающий актив хотели буквально все. Однако, как и в случае с любым другим «пузырем», финансовые потери многих таких инвесторов оказались просто огромными. Напомним, что в конце 2017 г. курс биткоина резко пошел вниз и от своих максимумов потерял порядка 70%. Сейчас, похоже, биткоин переживает новую жизнь. Только с конца июня курс основной криптовалюты взлетел почти на 50%. Факторы, которые влияют на котировки, не совсем понятны. Чаще всего это какие-то публикации в СМИ, однако можно отметить, что биткоин торгуется очень технично и последовательно. На графике, который представлен выше, можно заметить уровень, от которого курс криптовалюты каждый раз начинает восходящий импульс. Можно предположить, что кто-то из крупных игроков таким образом набирал позицию. Еще в прошлом году не раз появлялась информация, что торговлю биткоина контролирует пул инвесторов — очень похоже, что именно так и есть, а значит, с высокой долей вероятности в ближайшее время мы увидим достаточно сильное восходящее движение. Кроме того, известно, что биткоином заинтересовались крупные финансовые институты. Так, BlackRock, одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний, сформировала рабочую группу по изучению криптовалютного рынка. Инвестиционный гигант, размер активов под управлением которого составляет $6,3 трлн, создал команду, в которую вошли эксперты из разных областей бизнеса. Они должны собрать сведения о криптовалютах, лежащей в их основе инфраструктуре и технологии блокчейн, сообщили ZeroHedge со ссылкой на инсайдеров.
Главный стопор развития криптоэкономики — человеческое сознание, не готовое к новому, считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. О том, что может случиться в будущем и почему людям пока не нужны криптовалюты, спикер рассказал на форуме Vestifinance
Фондовая биржа Швейцарии стремится к глобальному лидерству в торговле цифровыми активами, объявляя о планах создания новой рыночной инфраструктуры для операций с криптовалютами. Платформа, разработанная Швейцарской биржей (Six), будет использовать механизмы блокчейна. Она позволит клиентам проводить операции с криптовалютами, такими как биткоин. Кроме того, биржа предложит сопровождение после транзакций: урегулирование сделок и хранение активов. Ранее «Вести. Экономики» уже писали, что для прогнозирования будущих движений и тенденций развития криптовалют стоит обратить внимание на исторические нюансы. Например, в канун того же 1879 г. Томас Эдисон публично обнародовал свою лампу накаливания. Ему также приписывают слова: «Мы сделаем электроэнергию такой дешевой, что только богатые будут жечь свечи». Как мы знаем, впоследствии электричество стало применяться повсеместно. К 1941 г. 80% американских домохозяйств были подключены к сети. Дальнейшее развитие технологий происходило еще быстрее. Например, холодильнику потребовалось всего два десятилетия, чтобы увеличить его распространенность в домашних хозяйствах США с 10% до 80%. Для мобильных телефонов этот показатель преодолел путь с 10% до 80% всего за 14 лет — с 1994 по 2008 гг. Все это очень важно с точки зрения прогнозирования развития криптовалют. На протяжении столетий банки обладали монопольным правом на деньги своих клиентов. До сих пор мы видим заголовки СМИ о том, что они не стесняются злоупотреблять этим привилегированным доверием. Распространение криптовалют разрушает эту монополию путем децентрализации и дезинтерминации финансовых транзакций.