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Биткоин приближается к отметке в $8,5 тысячи
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Биткоин дорожает, приближаясь к отметке в 8,5 тысячи долларов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цена биткоина (bitcoin) в среду уверенно растет, приближаясь к уровню в 8,5 тысячи долларов, однако стоимость криптовалюты остается существенно ниже рекордно высокой отметки, достигнутой в декабре 2017 года, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 09.06 мск биткоин дорожал на 5,12%, до 8,321 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 4,77%, до 8,414 тысячи долларов.
Другие криптовалюты также дорожают: Ethereum растет в цене на 4,25%, до 478,53 доллара, Ripple — на 2,8%, до 0,459 доллара, Bitcoin Cash — на 5,86%, до 854,05 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 302,3 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 47,3% всего рынка криптовалют.
Биткоин с конца прошлой недели демонстрирует уверенный рост — стоимость криптовалюты за несколько дней превысила отметку в 8 тысяч долларов и подбирается к уровню в 8,5 тысячи долларов. В то же время если сравнивать стоимость криптовалюты с максимумом в 19,78 тысячи долларов, достигнутым в декабре 2017 года, то она остается ниже этой отметки примерно на 58%.
"Котировки биткойна превысили 8,4 тысячи долларов. Рост за последнюю неделю превысил 1 тысячу долларов, пройдя сразу несколько уровней сопротивления, которые формировались с мая. Теперь формально открыта дорога на 10 тысяч долларов", — отмечает РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.
При этом эксперт отмечает, что настораживает отсутствие сопоставимой динамики в альтернативных криптовалютах. По его мнению, этот дисбаланс должен разрешиться либо их ростом, либо стремительным откатом котировок биткойна к уровню 8 тысяч долларов.
"Таким образом, если текущий тренд биткойна является результатом прихода новых инвесторов, то 10 тысяч долларов мы увидим очень быстро, а если этот рост лишь следствие сговора ряда спекулянтов, то скоро за уровень 8 тысяч долларов будет жаркая битва", — заключил Ордов.
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