Рубль до середины дня может укрепиться на фоне проводимых Минфином аукционов ОФЗ

По итогам торгов 24 июля индекс МосБиржи вырос на 0,75% до 2278,30 п., а РТС — на 1,23% до 1143,81 п. Внутренние события не оказали существенного влияния на рынок, поскольку уже давно учтены. Госдума одобрила повышение НДС, а также налоговый манёвр в нефтегазовой отрасли. Подавляющее большинство участников торгов не испытывало каких-либо иллюзий по данному вопросу. Соответственно, главной ведущей силой быков были внешние новости. Китайские власти объявили о применении гибкого подхода к стимулированию экономики, что также предусматривает возможность снижения корпоративных налогов. Впрочем, ещё более позитивным стало то, что КНР расширила список городов на экологическом контроле до 169 с 74. К тому же власти сталелитейной столицы Таншань предписали вновь снизить производство металлургических предприятий в течение 6 недель. Новость самым позитивным образом отразилась на российских металлургах: ГМК «Норникель» (+4,32%), «Северсталь» (+0,7%), ММК (+3,21%), НЛМК (+2,09%). Похожие тенденции наблюдались и в Европе. Кстати, слабость нефтегазового сектора также была общей мировой тенденцией: «Газпром» (+0,35%), «ЛУКОЙЛ» (-0,41%), «Роснефть» (+0,1%), «Сургутнефтегаз» (-0,48%). Бумаги «Полюс» подскочили на 3,62% на новостях о росте добычи золота в II квартале на 18%. В лидерах роста и падения также оказались: Сбербанк (+3,37%), привилегированные Сбербанк (+2,54%), «Мостотрест» (+2,39%), а также «Распадская» (-3,71%), НМТП (-3,39%), «Магнит» (-2,45%). Пессимизм в бумагах «Магнит» может быть связан с операционной отчётностью O’Key, чья выручка в I полугодии упала на 8,7%. Пока внешний фон остаётся относительно спокойным и позитивным, отечественный рынок может продолжить рост, хотя больших идей для этого нет. Более того, принятые во вторник законы могут негативно отразиться на динамике ВВП уже в I квартале 2019 года. Большую часть дня рубль пытался укрепляться. Однако к вечеру ситуация на глобальном рынке изменилась в пользу доллара. Американский президент Д. Трамп вновь назвал тарифы великим оружием, пригрозив партнёрам последствиями в случае несговорчивости. Из локальных факторов поддержки рубля стоит выделить налоговый период и предстоящие размещения ОФЗ. В среду Минфин предложит ОФЗ-ПД выпуска 2623 с погашением в феврале 2024 года в объёме 20 млрд рублей и ОФЗ-Ин 52002 с погашением в феврале 2028 года в объёме 15,189 млрд рублей. В целом пока у рубля нет поводов для резких движений, поэтому торговля в рамках диапазона 61,5-64,5 продолжится. Внешний фон можно назвать слабо позитивным. Стоит отметить рост традиционных промышленных производителей в Азии, дорожающую нефть и небольшое повышение котировок промышленных металлов. Соответственно, на старте торгов в РФ индексы могут продолжить движение вверх. К тому же есть надежда, что США Евросоюз смогут договориться об условиях торговли и избежать тарифной войны по жёсткому сценарию. Рубль до середины дня может укрепиться на фоне проводимых Минфином аукционов ОФЗ.