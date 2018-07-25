В Самарастате рассказали, что происходит в регионе с ценами на бензин

За килограмм пшена придется отдать около 36,5 рубля

Представители Самарастата зафиксировали очередной скачок цен в областной столице. Так, всего лишь за неделю в Самаре подорожали свинина (до 252,41 рубля за килограмм, на 2,63%) и охлажденная курица (до 127,56 рубля, на 1,19%).

Горожанам придется переплачивать за мясо

Также в городе увеличилась квартплата. Самарцам придется платить на 2,47% больше за отопление и на 2,54% больше за горячую воду.

Вместе с тем цены на АИ-95 и АИ-98 остались прежними, 44,1 и 50,47 рубля за литр соответственно. Самым доступным по-прежнему остается топливо АИ-92: цена за литр снизилась на 0,24%.