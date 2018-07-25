Рынок акций Австралии закрылся падением, S&P/ASX 200 снизился на 0,35%

Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов производителей товаров массового потребления, здравоохранения и телекоммуникационных услуг.

На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 снизился на 0,35%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Cimic Group Ltd (AX:CIM), которые подорожали на 2,175 п. (4,57%), закрывшись на отметке в 49,775. Котировки Independence Group NL (AX:IGO) выросли на 0,180 п. (3,88%), завершив торги на уровне 4,820. Бумаги CSR Ltd (AX:CSR) выросли в цене на 0,120 п. (2,92%), закрывшись на отметке 4,230.

Лидерами падения стали акции Greengross Ltd (AX:GXL), цена которых упала на 0,260 п. (5,80%), завершив сессию на отметке 4,220. Акции Tassal Group Ltd (AX:TGR) поднялись на 0,220 п. (5,07%), закрывшись на уровне 4,120, а Nufarm Ltd (AX:NUF) снизились в цене на 0,325 п. (4,32%) и завершили торги на отметке 7,195.

На Сиднейской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (625) превысило количество закрывшихся в минусе (574), а котировки 386 акций практически не изменились.

Котировки акций Nufarm Ltd (AX:NUF) упали до 52-недельного минимума, упав на 4,32%, 0,325 п., и завершили торги на отметке 7,195.

Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, упал на 3,05% до отметки 12.399.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,03%, или 0,40, достигнув отметки $1.225,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,31%, или 0,21, до $68,73 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,69%, или 0,51, до отметки $73,95 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD снизилась на 0,38% до 0,7397, а котировки AUD/JPY упали на 0,29%, достигнув отметки 82,27.

Фьючерс на индекс USD практически не изменился 0,00% до 94,39.