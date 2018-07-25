Исследование: Россияне стали больше тратить на мобильную связь и интернет в 2018 году 

Исследование показало, что средний платеж за мобильную связь в первом полугодии 2018 года вырос на 6,2% и составил 426,8 рубля в месяц. В то же самое время средний платеж за интернет подрос на 11,9% — до 615,2 рубля.
Примечательно, что в официальный уровень инфляции за первые шесть месяцев года составил 2,1%. Таким образом, рост трат на мобильную связь и интернет обогнал инфляцию в 2,9 и 5,6 раз соответственно.
Представители операторов говорят, что растут не тарифы, а объем потребляемых услуг со стороны абонентов. В Tele2 добавили, что абоненты стали требовательнее подходить к наполнению своего тарифа и предпочитают большее количество включенных гигабайт и минут разговоров.
Вместе с ростом трат россиян вырос и объем выручки в расчете на одного абонента. Так, в «Мегафоне» этот показатель вырос на 9,8% и составил 246 рублей, в Tele2 — на 14,5% до 264 рублей. Среднее потребление трафика в первом квартале 2018 года выросло на 49,4% или 2,8 Гб и достигло 8,6 Гб на человека, указывает «Мегафон».
В «Русском стандарте» подсчитали, что в первом полугодии максимальный средний чек за мобильную связь был в Москве — 595 рублей, далее следуют Калининградская область (514 рублей) и Санкт-Петербург (496 рублей), а самый низкий в Республике Марий Эл (313 рублей), Курской (302 рублей) и Белгородской (296 рублей) областях.
Если говорить про рост платежа за интернет, то здесь причинами могут быть дорогие тарифы и рост использования цифрового телевидения одного провайдера, считает управляющий директор управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Михаил Щипков.