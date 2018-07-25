Ещё
Исследование: Россияне стали больше тратить на мобильную связь и интернет в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Исследование: Россияне стали больше тратить на мобильную связь и интернет в 2018 году 

RB.ru 51 минуту назад
Исследование показало, что средний платеж за мобильную связь в первом полугодии 2018 года вырос на 6,2% и составил 426,8 рубля в месяц. В то же самое время средний платеж за интернет подрос на 11,9% — до 615,2 рубля.
Примечательно, что в официальный уровень инфляции за первые шесть месяцев года составил 2,1%. Таким образом, рост трат на мобильную связь и интернет обогнал инфляцию в 2,9 и 5,6 раз соответственно.
Представители операторов говорят, что растут не тарифы, а объем потребляемых услуг со стороны абонентов. В Tele2 добавили, что абоненты стали требовательнее подходить к наполнению своего тарифа и предпочитают большее количество включенных гигабайт и минут разговоров.
Вместе с ростом трат россиян вырос и объем выручки в расчете на одного абонента. Так, в «Мегафоне» этот показатель вырос на 9,8% и составил 246 рублей, в Tele2 — на 14,5% до 264 рублей. Среднее потребление трафика в первом квартале 2018 года выросло на 49,4% или 2,8 Гб и достигло 8,6 Гб на человека, указывает «Мегафон».
В «Русском стандарте» подсчитали, что в первом полугодии максимальный средний чек за мобильную связь был в Москве — 595 рублей, далее следуют Калининградская область (514 рублей) и Санкт-Петербург (496 рублей), а самый низкий в Республике Марий Эл (313 рублей), Курской (302 рублей) и Белгородской (296 рублей) областях.
Если говорить про рост платежа за интернет, то здесь причинами могут быть дорогие тарифы и рост использования цифрового телевидения одного провайдера, считает управляющий директор управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Михаил Щипков.
RB.ru: последние новости
HeadHunter: Средняя зарплата работников криптоиндустрии упала на 40% Представители бизнеса назвали 7 самых коррумпированных сфер в России Майнинг криптовалют подпадет под действующие налоговые нормы России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийство телеведущего поразило страну49
США нанесут удар по госдолгу России140
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа39
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас61
Авиакомпании расстроили россиян55
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
Россиян замучили мнимыми похоронами
Общество
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес
01:01
Раскрыта правда о «Посейдоне»
Оружие Армия
00:33
Убийство телеведущего поразило страну
Происшествия
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение