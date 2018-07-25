Российские авиакомпании повышают цены на билеты из‑за стоимости керосина

Цены на авиабилеты на внутренние рейсы в России начинают расти, причиной скачка стал рост цен на авиационное топливо на 20% этой весной, пишет в среду газета «Коммерсант»

«Авиакомпании начали перекладывать в стоимость билетов весенний скачок цен на авиакеросин более чем на 20%. С 26 июля «Аэрофлот» повысит на 200–400 рублей топливный сбор на внутренних рейсах вслед за рядом иностранных перевозчиков», — говорится в статье.

Рост может затронуть все бронирования, оплаченные с 26 июля и позже, отмечается в материале.

Рост топливных сборов связан со скачком оптовых цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин, этой весной, после чего правительству пришлось понизить акцизы для торможения роста стоимости топлива.

Источники газеты на туристическом рынке рассказали, что ряд зарубежных авиакомпаний также уведомили о росте топливных сборов на 20–40 евро на международных рейсах.

Тем не менее, пока не все авиакомпании собираются увеличить топливный сбор. В «Северном ветре» и Azur Air заверили, что таких планов нет.