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Российские авиакомпании повышают цены на билеты из‑за стоимости керосина
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Российские авиакомпании повышают цены на билеты из‑за стоимости керосина 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Цены на авиабилеты на внутренние рейсы в России начинают расти, причиной скачка стал рост цен на авиационное топливо на 20% этой весной, пишет в среду газета «Коммерсант».
«Авиакомпании начали перекладывать в стоимость билетов весенний скачок цен на авиакеросин более чем на 20%. С 26 июля «Аэрофлот» повысит на 200–400 рублей топливный сбор на внутренних рейсах вслед за рядом иностранных перевозчиков», — говорится в статье.
Рост может затронуть все бронирования, оплаченные с 26 июля и позже, отмечается в материале.
Рост топливных сборов связан со скачком оптовых цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин, этой весной, после чего правительству пришлось понизить акцизы для торможения роста стоимости топлива.
Источники газеты на туристическом рынке рассказали, что ряд зарубежных авиакомпаний также уведомили о росте топливных сборов на 20–40 евро на международных рейсах.
Тем не менее, пока не все авиакомпании собираются увеличить топливный сбор. В «Северном ветре» и Azur Air заверили, что таких планов нет.
Президент UTair Павел Пермяков отметил, что если другие перевозчики увеличат уровень топливного сбора, то и UTair поступит так же.
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