Авиабилеты подорожают более чем на 20%

Рост цен авиабилеты ожидается в ближайшее время, сообщает «Коммерсант».

Такое предупреждение выдали российские авиакомпании, в частности, «Аэрофлот»

Это связано с весенним скачком цен на топливо.

Согласно информации, эконом-класс подорожает на 200 рублей, бизнес-класс — на 400 рублей.

Примечательно, что изменения могут затронуть все бронирования, оплаченные после 26 июля.

Кстати, ряд зарубежных перевозчиков тоже уведомили о росте топливных сборов на 20-40 евро на международных рейсах.

Зимой билеты в пакетных турах могут подорожать еще на 10%.

Ранее сообщалось, что более чем на 10% выросли цены на бензин за год в Нижегородской области

Также сообщалось, что бензин в России может подорожать до 100 рублей за литр.

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