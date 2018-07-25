Авиабилеты подорожают более чем на 20% 

Рост цен авиабилеты ожидается в ближайшее время, сообщает «Коммерсант».
Такое предупреждение выдали российские авиакомпании, в частности, «Аэрофлот».
Это связано с весенним скачком цен на топливо.
Согласно информации, эконом-класс подорожает на 200 рублей, бизнес-класс — на 400 рублей.
Примечательно, что изменения могут затронуть все бронирования, оплаченные после 26 июля.
Кстати, ряд зарубежных перевозчиков тоже уведомили о росте топливных сборов на 20-40 евро на международных рейсах.
Зимой билеты в пакетных турах могут подорожать еще на 10%.
Ранее сообщалось, что более чем на 10% выросли цены на бензин за год в Нижегородской области.
Также сообщалось, что бензин в России может подорожать до 100 рублей за литр.
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