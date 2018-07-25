Ещё
Авиабилеты подорожают более чем на 20%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Таджикистан направил ноту России
Таджикистан направил ноту России

Авиабилеты подорожают более чем на 20% 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Рост цен авиабилеты ожидается в ближайшее время, сообщает «Коммерсант».
Такое предупреждение выдали российские авиакомпании, в частности, «Аэрофлот».
Это связано с весенним скачком цен на топливо.
Согласно информации, эконом-класс подорожает на 200 рублей, бизнес-класс — на 400 рублей.
Примечательно, что изменения могут затронуть все бронирования, оплаченные после 26 июля.
Кстати, ряд зарубежных перевозчиков тоже уведомили о росте топливных сборов на 20-40 евро на международных рейсах.
Зимой билеты в пакетных турах могут подорожать еще на 10%.
Ранее сообщалось, что более чем на 10% выросли цены на бензин за год в Нижегородской области.
Также сообщалось, что бензин в России может подорожать до 100 рублей за литр.
Читайте нас на Яндекс. Новости
Newsroom24: последние новости
Новый национальный проект «Международная кооперация и экспорт» представят в Нижегородской области Отключения горячей в Нижнем Новгороде помогают бизнесу Средняя зарплата в Нижегородской области превысила 33 тысячи рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ14
Убийство телеведущего поразило страну69
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны140
США нанесут удар по госдолгу России222
Шарапову возмутили дороги Крыма78
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес Автоспорт
00:37
Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение