Индекс Мосбиржи рискует открыться с существенным понижением

Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным понижением около 0.5%, вблизи отметки 2265 п. В качестве ближайших значимых поддержек выступят уровни 2250, 2240 п. Сопротивлениями станут отметки 2280, 2290 п.

Несмотря на утреннее повышение стоимости фьючерсов на нефть, индекс МосБиржи рискует открыться с существенным понижением. Этому способствует очередное обострение опасений по поводу возможного ужесточения внешних санкций со стороны США , связанное с вечерними новостями по этому поводу.

Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Они могут существенно сдвинуться по факту вечерней публикации еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 мск.).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.75%) и РТС (+1.23%) вновь завершили торги с существенным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Продолжившееся внутридневное укрепление курса рубля по отношению к доллару США вновь стало стимулом для опережающего повышения индекса РТС. Что же касается номинированных в рублях отечественных акций, то их поддержало явное улучшение внешнего фона, выразившееся в позитивной динамике основных западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть обоих ключевых сортов.

Однако уже после закрытия основных торгов в России , над локальным фондовым рынком вновь начали «сгущаться тучи». В ходе вечерней торговой сессии мы наблюдали резкое падение стоимости фьючерсов на индексы МосБиржи и РТС, что создает существенные риски в пользу возобновления падения отечественного фондового рынка в среду. Это связано с очередным обострением опасений по поводу ужесточения ограничительных мер в отношении РФ со стороны США. Вчера вечером стало известно о подготовке нового американского законопроекта, предполагающего введение дополнительных санкций против России. Под удар в очередной раз рискуют попасть предприятия энергетического и финансового сектора, а также российские долговые бумаги.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU8) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 17 п., или около 1.5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на существенный прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек вновь сильнее рынка торговались бумаги Сбербанк-ао ( SBER RM, +3.37%) и Сбербанк-ап (SBERP RM, +2.54%). Вчера они продолжили свой коррекционный технический отскок от достигнутых недавно среднесрочных минимумов. Вместе с тем, сегодня утром эти акции вновь рискуют открыться с существенной просадкой. В ходе вечерней торговой сессии фьючерсы на эти бумаги потеряли в стоимости более 2%.

Повышенным спросом вчера пользовались отдельные представители металлургического сектора: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +4.32%), ММК ( MAGN RM, +3.21%), НЛМК (NLMK RM, +2.09%), Полюс ( PLZL RM, +3.62%). Кроме того, акции золотодобывающей компании Полюс (PLZL RM, +3.62%) имели и собственный повод для опережающего прироста в связи с публикацией позитивных квартальных и полугодовых производственных результатов эмитента. Объем производства золота во втором квартале увеличился на 23% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. По итогам первого полугодия этот показатель увеличился на 18%. Квартальная выручка от продаж золота в долларах США увеличилась на 12% по сравнению с 1 кварталом 2018 года, несмотря на падение средневзвешенной цены реализации. Полугодовая выручка «Полюса» возросла на 6% по сравнению с 1 полугодием 2017 года, составив $1291 млн Стоит также отметить вчерашнее повышение стоимости низколиквидных бумаг МРСК ЦП (MRKP RM, +3.70%) и МРСК СЗ (MRKZ RM, +5.16%). Активизация спроса на указанные акции была связана с публикацией позитивной полугодовой финансовой отчетности эмитентов.

Акции угольной компании Распадская (RASP RM, —3.71%) сильно подешевели против растущего рынка. Явным негативом для указанных бумаг выступила публикация слабой бухгалтерской отчетности эмитента по РСБУ за первое полугодие 2018 года. Чистая прибыль «Распадской» за указанный период сократилась почти на 40%, до уровня 4.79 млрд руб.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное понижение в пределах 0.2%. Фьючерсы на нефть сорта Brent вслед за вчерашним приростом подорожали на 0.7%. Контракты на золото прибавили в цене 0.1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 повысился на 0.4%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.7%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Вместе с тем, сильное вечернее падение стоимости фьючерсов на индексы МосБиржи и РТС создает условия для слабого открытия локального фондового рынка.