Россиян ждет «неизбежное» подорожание авиабилетов

Перевозчики увеличат топливный сбор из-за роста стоимости керосина

Российские авиакомпании до конца месяца намерены повысить цены на авиабилеты, узнал «Коммерсант». По данным издания, перевозчики вынуждены пойти на такой шаг из-за весеннего скачка цен на авиационное топливо на 20%.

Авиабилеты в России в скором времени должны «неизбежно подорожать», пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо крупнейшего российского перевозчика турагентам.

Так, уже с 26 июля топливный сбор на внутренних рейсах может вырасти на 200 рублей для комфорт— и экономкласса, а для бизнес-класса — на 400 рублей. По оценке собеседника издания, при сохранении такой динамики цен на авиационное топливо билеты в турах на зимний сезон могут подорожать на 10%.

Цены на авиаперевозку увеличивают также зарубежные компании, например Qatar Airways. По словам источников издания на туристическом рынке, перевозчик предупредил операторов о росте цен на €20–40 на международных рейсах.

Ещё в начале лета Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входит 27 авиакомпаний, предупреждала правительство о том, что рост цен на топливо может привести к скачку цен на билеты. В письме указывалось, что только за 2017 год авиакеросин в среднем подорожал более чем на 23%.