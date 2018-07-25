Отчетности задали позитивный настрой европейским инвесторам

Москва , 25 июля — «Вести. Экономика». Во вторник ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории на фоне позитивных отчетностей ряда компаний, а также сообщений о том, что правительство Китая готово проводить более энергичную фискальную политику по мере охлаждения экономики страны. Дополнительную поддержку рынкам оказало удорожание акций банковского сектора во главе с UBS, сектора базовых ресурсов, а также автопроизводителей.

Опубликованная вчера статистика, тем временем, показала, что предварительный индекс деловой активности в секторе услуг Германии составил в июле 54,4 пункта, а в целом по еврозоне также 54,4 пункта, тогда как аналитики ожидали 54,3 пункта и 55,0 пункта соответственно. Между тем, предварительный индекс деловой активности в промышленности Германии составил в том же периоде 57,3 пункта, а в целом по еврозоне 55,1 пункта, в то время как аналитики прогнозировали 55,5 пункта и 54,6 пункта соответственно. По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 поднялся на 0,70%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,04%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,12%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,86%, закрывшись на уровне 388,18 пункта.

На фоне удорожания акций банковского сектора индекс Stoxx Europe 600 Banks повысился на 2,16%, при этом рыночная капитализация швейцарского кредитора UBS возросла на 3,41% после того, как он зафиксировал более высокую, нежели ожидали аналитики, квартальную прибыль. Согласно отчету банка, чистая прибыль увеличилась на 9,4% г/г и составила 1,28 млрд швейцарских франков ($1,29 млрд), в то время как аналитики в среднем ожидали 1,02 млрд франков.

Среди фаворитов торгов находился также французский автопроизводитель Peugeot, добавивший в свой актив 14,88% ввиду полугодовой прибыли, превысившей средние прогнозы аналитиков. Так, прибыль в первом полугодии составила 1,48 млрд евро ($1,73 млрд), хотя аналитики ожидали 1,15 млрд евро. Благодаря позитивной отчетности за второй квартал удачно сложилась сессия и для датской компании Randstad, акции которой закрылись в плюсе на 3,92%. Заметим, что скорректированная чистая прибыль увеличилась на 23% г/г до 223 млн евро. Калмыкова Анна, аналитик ГК «ФИНАМ»