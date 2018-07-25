Россияне готовятся к подорожанию авиабилетов 

Россияне готовятся к подорожанию авиабилетовВ официальном письме от «Аэрофлота» приведена дата, с которой повысятся цены на авиабилеты — 26 июля. Данный документ был разослан всем туристическим агентствам. В свою очередь, представители компании отказались как-либо комментировать документ. Однако все крупнейшие сервисы по покупке билетов подтвердили эту информацию.
Следующей компанией, которая объявила о подорожании услуг, стала — Qatar Airways. Причина — та же, что и у «Аэрофлота». Однако, если российская компания планирует увеличить цену эконом класса на 200 рублей и бизнес класса на 400 рублей, то катарские авиалинии увеличат стоимость билетов в среднем на 30 евро. Эксперты уже отметили, что если все авиаперевозчики поднимут цены, то уже к концу текущего года, цены на авиабилеты поднимутся на 10%.
Напомним, что новый 20%-й акциз на авиационное топливо был введен правительством весной текущего года. Уже вначале лета, авиаперевозчики обратились к правительству с открытым письмом и предупредили, что им придется увеличить цены, чтобы покрыть убытки от увеличения цен на топливо. В обращении авиакомпании просили подключить к вопросу Федеральную антимонопольную службу, чтобы она провела анализ повышения цены на авиатопливо.
Последний раз ФАС привлекали в авиационную отрасль в 2017 году, когда совладелица S7 Airlines Наталья Филева обвинила нефтяные компании «Лукойл», «Роснефть» и «Газпром нефть» в сговоре и необоснованном повышении цен на топливо. В результате расследования, ФАС не выявила нарушений.