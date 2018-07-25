Биржи АТР растут

Биржи АТР в основном растут на фоне позитивных финотчетов компаний США и новостях из КНР

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются преимущественно в плюсе, трейдеры реагируют на позитивные финансовые отчетности компаний США , а также планы Китая в области налогово-бюджетной политики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,09% — до 2908,14 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,16%, до 1628,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,8%, до 28893,12 пункта. Корейский KOSPI снижался на 0,24% — до 2274,58 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,32%, до 6245,6 пункта, японский Nikkei 225 — увеличивался на 0,6%, до 22529,98 пункта.

Поддержку китайским индексам по-прежнему оказывают внутренние новости. В понедельник Пекин заявил, что будет применять упреждающие меры налогово-бюджетной политики, чтобы добиться ускорения экономического роста. Это указывает на увеличение обеспокоенности правительства по поводу замедления экономики на фоне эскалации торговой напряженности между Китаем и США.

В то же время участники рынка ждут встречи президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, которая состоится позднее в среду. Ожидается, что переговоры в основном затронут тему торговли. Трамп ввел против ЕС пошлины на сталь и алюминий, Евросоюз заявил о выработке ответных мер.