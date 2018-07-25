Ещё
Биржи АТР растут
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Биржи АТР в основном растут на фоне позитивных финотчетов компаний США и новостях из КНР 

Прайм 46 минут назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются преимущественно в плюсе, трейдеры реагируют на позитивные финансовые отчетности компаний США, а также планы Китая в области налогово-бюджетной политики, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,09% — до 2908,14 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,16%, до 1628,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,8%, до 28893,12 пункта. Корейский KOSPI снижался на 0,24% — до 2274,58 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,32%, до 6245,6 пункта, японский Nikkei 225 — увеличивался на 0,6%, до 22529,98 пункта.
Инвесторы позитивно воспринимают финансовые отчетности американских компаний. В частности, во вторник о росте прибыли по итогам полугодия сообщили United Technologies Corp, Verizon и Alphabet Inc. , владеющий компанией Google.
Поддержку китайским индексам по-прежнему оказывают внутренние новости. В понедельник Пекин заявил, что будет применять упреждающие меры налогово-бюджетной политики, чтобы добиться ускорения экономического роста. Это указывает на увеличение обеспокоенности правительства по поводу замедления экономики на фоне эскалации торговой напряженности между Китаем и США.
В то же время участники рынка ждут встречи президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, которая состоится позднее в среду. Ожидается, что переговоры в основном затронут тему торговли. Трамп ввел против ЕС пошлины на сталь и алюминий, Евросоюз заявил о выработке ответных мер.
"Прибыль американских компаний обеспечивает поддержку индексам, как и план стимулирования Китая. Корпоративные доходы продолжат публиковаться, и они станут ключевым фактором для участников рынка, которые также будут следить за развитием ситуации в сфере торговли", — приводит агентство Рейтер мнение главного стратега Daiwa SB Investments Сойчиро Монджи (Soichiro Monji).
Прайм: последние новости
Золото дешевеет на слабом укреплении доллара СМИ: "Сибур" готовится к IPO на сумму $2-3 млрд Объективных причин для резкого снижения ставок по ипотеке в РФ нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас27
Россия нашла «ахиллесову пяту» США198
Музыкант плюнул в фанатку пивом и спас ей жизнь10
По пути из Новосибирска в Томск пропал самолет2
Видео
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия нашла «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение