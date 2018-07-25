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HeadHunter: Средняя зарплата работников криптоиндустрии упала на 40%
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HeadHunter: Средняя зарплата работников криптоиндустрии упала на 40% 

RB.ru 42 минуты назад
Фото: RB.ru
В исследовании говорится, что зарплата PR-директора проекта в сфере криптоиндустрии в 2017 году могла достигать 800 тысяч рублей, однако сейчас ее уровень снизился до 400 тысяч рублей.
Разработчики программного обеспечения в прошлом году могли рассчитывать на зарплату в 600 тысяч рублей, а сейчас эта планка опустилась до 300 тысяч рублей. Меньше всего работодатели готовы платить аналитикам по ценным бумагам и менеджерам проектов — около 100 тысяч рублей в месяц.
Средняя зарплата в индустрии, как указывает HeadHunter, по итогам шести месяцев 2018 года оценивается в 169,5 тысячи рублей, хотя еще в конце второго полугодия 2017 года она достигала 292 тысячи рублей.
На текущий момент в криптоиндустрии занято около 70 тысяч россиян, следует из данных Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ). В первой половине 2018 года было размещено около 100 вакансий от компаний, занятых криптовалютой и блокчейном.
Эксперты издания объясняют, что снижение зарплат в этой отрасли связано с общим охлаждением интереса к цифровым активам. Это отразилось и на стоимости криптовалюты. Так, в декабре курс биткоина составлял почти $20 тысяч, то сейчас его стоимость составляет около $8 тысяч.
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