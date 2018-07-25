Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре увеличились на 0,61% — до $73,89 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,26%, составив $68,70 за баррель.