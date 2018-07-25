В Приморье заработала электронная площадка лесной биржи

Электронная площадка лесной биржи начала работу в Приморском крае , первые торги на ней пройдут до 1 сентября, сообщает в среду пресс-служба краевой администрации.

"Электронная площадка биржи открыта на сайте Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса. Первые торги на ней пройдут до 1 сентября", — говорится в сообщении.

Решение создать лесную биржу, которая обеспечит сырьем внутренний рынок региона и поможет сократить вывоз необработанного сырья за рубеж, принял глава Приморья Андрей Тарасенко . Руководитель края поставил задачу создать механизм, удобный для лесопользователей и максимально открытый. Главная задача биржи — развитие на территории края глубокой лесопереработки и насыщение древесиной регионального рынка.

В Приморье уже намечена положительная тенденция в развитии переработки леса. За пять месяцев 2018 года объем экспортируемого кругляка снизился с 40% до 32% по сравнению с прошлым годом. Лесная отрасль занимает четвертое место по объему налогов в Приморье после транспорта, промышленности и пищевого производства. В заготовке и переработке леса в Приморье заняты около 19 тыс. жителей края.