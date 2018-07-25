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В Приморье заработала электронная площадка лесной биржи
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В Приморье заработала электронная площадка лесной биржи 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Электронная площадка лесной биржи начала работу в Приморском крае, первые торги на ней пройдут до 1 сентября, сообщает в среду пресс-служба краевой администрации.
"Электронная площадка биржи открыта на сайте Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса. Первые торги на ней пройдут до 1 сентября", — говорится в сообщении.
Решение создать лесную биржу, которая обеспечит сырьем внутренний рынок региона и поможет сократить вывоз необработанного сырья за рубеж, принял глава Приморья Андрей Тарасенко. Руководитель края поставил задачу создать механизм, удобный для лесопользователей и максимально открытый. Главная задача биржи — развитие на территории края глубокой лесопереработки и насыщение древесиной регионального рынка.
В Приморье уже намечена положительная тенденция в развитии переработки леса. За пять месяцев 2018 года объем экспортируемого кругляка снизился с 40% до 32% по сравнению с прошлым годом. Лесная отрасль занимает четвертое место по объему налогов в Приморье после транспорта, промышленности и пищевого производства. В заготовке и переработке леса в Приморье заняты около 19 тыс. жителей края.
ТАСС: последние новости
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