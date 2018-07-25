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Платежные системы КНР Alipay и Tenpay оштрафованы за нарушение правил валютного контроля
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Платежные системы КНР Alipay и Tenpay оштрафованы за нарушение правил валютного контроля 

Прайм 52 минуты назад
ПЕКИН, 25 июл /ПРАЙМ/. Крупнейшие китайские платежные системы Alipay (входит в Alibaba Group) и Tenpay (принадлежит холдингу Tencent) оштрафованы каждая на 90 тысяч долларов за нарушения правил контроля за валютными операциями, говорится в заявлении на сайте государственного управления валютного контроля КНР.
Отмечается, что Alipay оштрафована за подачу декларации с неверными данными о балансе международных платежей. При этом регулятору удалось выяснить, что компания превысила утвержденный лимит трансграничных платежных операций по оплате конвертируемой валютой в период с января 2014 года по май 2016 года. В результате Alipay была оштрафована на 600 тысяч юаней (около 90 тысяч долларов).
Tenpay в свою очередь также оштрафована на 600 тысяч юаней (около 90 тысяч долларов) за то, что в период с января 2015 года по июнь 2017 года предоставляла услуги по трансграничным платежным операциям по оплате конвертируемой валютой нерезидентам, однако в нарушение установленных правил не предоставила регулятору соответствующие документы.
По данным управления, за первые 6 месяцев 2018 года наказания были вынесены по 1354 делам о нарушении правил контроля за валютными операциями, что на 19,7% выше показателя этого же периода прошлого года. Решения после рассмотрения в соответствующих органах были вынесены по 455 делам о нарушениях, совершенных финансовыми организациями, по 349 делам о нарушениях, совершенных предпринимателями и 599 — частными лицами.
Общая сумма назначенных к выплате штрафов за этот период составила 345 миллионов юаней (51,4 миллиона долларов), показатель оказался на 59,5% выше, чем за первое полугодие 2017 года.
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