Российские авиакомпании прогнозируют рост стоимости авиабилетов

Авиабилеты скоро подорожают, об этом сообщают в российских авиакомпаниях. Некоторые перевозчики увеличат топливный сбор на внутренние рейсы уже с этого месяца. Рост цен затронет бизнес-класс и эконом с повышенным комфортом.

Есть компании, которые готовы придержать стоимость билетов. По мнению их руководства все должны соблюдать одинаковый уровень сбора, сообщает «Коммерсантъ».

О повышении цен сообщают и зарубежные перевозчики. Топливные сборы на международных рейсах вырастут на 20–40 евро. В пакетных турах, при сохранении положительной туристической тенденции в зимнем сезоне, стоимость авиабилетов увеличится примерно на 10 процентов.

Подорожание связано с резким скачком оптовых цен на нефтепродукты, в частности, на керосин.

Ранее эксперты сообщили, что туристические путевки могут подорожать примерно на 10 процентов из-за роста цен на топливо. По мнению специалистов, основное подорожание придется на зимний период.