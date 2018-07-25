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Российские авиакомпании прогнозируют рост стоимости авиабилетов
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Российские авиакомпании прогнозируют рост стоимости авиабилетов 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Авиабилеты скоро подорожают, об этом сообщают в российских авиакомпаниях. Некоторые перевозчики увеличат топливный сбор на внутренние рейсы уже с этого месяца. Рост цен затронет бизнес-класс и эконом с повышенным комфортом.
Есть компании, которые готовы придержать стоимость билетов. По мнению их руководства все должны соблюдать одинаковый уровень сбора, сообщает «Коммерсантъ».
О повышении цен сообщают и зарубежные перевозчики. Топливные сборы на международных рейсах вырастут на 20–40 евро. В пакетных турах, при сохранении положительной туристической тенденции в зимнем сезоне, стоимость авиабилетов увеличится примерно на 10 процентов.
Подорожание связано с резким скачком оптовых цен на нефтепродукты, в частности, на керосин.
Ранее эксперты сообщили, что туристические путевки могут подорожать примерно на 10 процентов из-за роста цен на топливо. По мнению специалистов, основное подорожание придется на зимний период.
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