«Аэрофлот» анонсировал повышение цен на билеты

Компания «Аэрофлот» предупредила о готовящемся повышении цен на внутренние рейсы. С 26 июля крупнейший российский перевозчик поднимает топливный сбор.

С четверга билеты эконом-класса станут дороже на 200 рублей, а пассажирам комфорт— и бизнес-класса придётся раскошелиться на лишних 400 рублей. Это затронет всех перевозчиков, входящих в объединённую группу «Аэрофлота» за исключением «Победы», которая не находится под коммерческим управлением компании, сообщает «Коммерсантъ». Причиной такого решения стал рост оптовых цен на авиакеросин.

По данным издания, «Аэрофлот» уже направил соответствующее письмо турагентам и онлайн-агрегаторам по продаже билетов. Так, представители сервисов Biletix и OneTwoTrip подтвердили получение письма, однако в «Аэрофлоте» от комментариев отказались.

Резкий скачок цен на топливо, в том числе авиационное произошёл в апреле-мае. Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, правительство снизило экспортные пошлины, а нефтяники увеличили поставки на внутренний рынок.