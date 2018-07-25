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На европейском рынке в июле снизился спрос на ПВД
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На европейском рынке в июле снизился спрос на ПВД 

ИнформУпак 1 час назад
Ранее сообщалось, что спотовые цены на европейском рынке отличаются стабильностью и имеют тенденцию к незначительному снижению. Что касается верхней планки ценового диапазона, то она держится на уровне 1100 долларов за тонну, FD NWE.
Производители считают, что снижение спроса существенно не повлияет на процесс ценообразования. Многие переработчики зафиксировали месячные контрактные цены до того, как стартовал сезон летних отпусков. В результате верхний ценовой диапазон немного снизился, а нижний остался стабильным.
Покупатели, в свою очередь, надеются, что контрактные цены к концу месяца снизятся на 15-20 евро за тонну. Однако, пока не ясно, оправдаются ли их ожидания. Под вопросом остается и августовская цена на этилен.
На отечественном рынке, согласно опубликованному обзору ICIS-MRC, в июле отмечается существенное подорожание ПВД. Оно вызвано, в первую очередь, проведением на ряде предприятий штатных профилактических процедур, сопровождающихся остановкой производства. В средине июля тонна ПВД в среднем оценивалась в 84,5-88 тыс. рублей с учетом НДС, FCA. Вместе с тем, в отдельных сегментах ПВД количество выпускаемого полиэтилена полностью удовлетворяет запросы покупателей. Эта ситуация характерна, например, для производства термоусадочных пленок.
Источник: www.mrcplast.ru
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