Рынок акций Мексики закрылся ростом, S&P/BMV IPC прибавил 1,25%

Investing.com — Фондовый рынок Мексики завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов сырья, производителей товаров массового потребления и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Мексики S&P/BMV IPC подорожал на 1,25%, достигнув 3-месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/BMV IPC по итогам сегодняшних торгов были акции CEMEX Cpo (MX:CMXCPO), которые подорожали на 0,480 п. (3,77%), закрывшись на отметке в 13,200. Котировки Gentera SAB de CV (MX:GENTERA) выросли на 0,640 п. (3,24%), завершив торги на уровне 20,400. Бумаги Asur B (MX:ASURB) выросли в цене на 8,76 п. (2,61%), закрывшись на отметке 343,83.

Лидерами падения стали акции Elektra (MX:ELEKTRA), цена которых упала на 12,78 п. (2,01%), завершив сессию на отметке 623,00. Акции BanRegio Grupo Financiero SAB de CV (MX:RA) поднялись на 2,03 п. (1,77%), закрывшись на уровне 112,56, а Alpek SAB de CV (MX:ALPEKA) снизились в цене на 0,250 п. (0,80%) и завершили торги на отметке 30,890.

На фондовой бирже Мексики количество подорожавших бумаг (147) превысило количество закрывшихся в минусе (130), а котировки 10 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,06%, или 0,70, достигнув отметки $1.224,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 1,22%, или 0,83, до $68,72 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,73%, или 0,53, до отметки $73,59 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/MXN снизилась на 0,12% до 18,8608, а котировки EUR/MXN упали на 0,20%, достигнув отметки 22,0345.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,04% до 94,38.