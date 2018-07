Рынок акций США закрылся разнонаправленно, Dow Jones прибавил 0,79%

Investing.com — Фондовый рынок США завершил торги вторника разнонаправленно за счет укрепления секторов телекоммуникаций, нефти и газа и сырья. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах потребительских услуг, потребительских товаров и финансов.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 0,79%, достигнув месячного максимума, индекс S&P 500 поднялся на 0,48%, индекс NASDAQ Composite упал на 0,01%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции United Technologies Corporation (NYSE:UTX), которые подорожали на 4,87 п. (3,76%), закрывшись на отметке в 134,24. Котировки Johnson&Johnson (NYSE:JNJ) выросли на 2,73 п. (2,16%), завершив торги на уровне 129,36. Бумаги Chevron Corp (NYSE:CVX) выросли в цене на 2,52 п. (2,08%), закрывшись на отметке 123,85.

Лидерами падения стали акции Nike Inc (NYSE:NKE), цена которых упала на 1,06 п. (1,38%), завершив сессию на отметке 75,53. Акции McDonald’s Corporation (NYSE:MCD) поднялись на 0,81 п. (0,51%), закрывшись на уровне 157,94, а Walt Disney Company (NYSE:DIS) снизились в цене на 0,39 п. (0,35%) и завершили торги на отметке 110,70.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Avery Dennison Corp (NYSE:AVY), которые подорожали на 11,08% до отметки 114,37, Harley-Davidson Inc (NYSE:HOG), которые набрали 7,67%, закрывшись на уровне 44,63, а также акции Eli Lilly and Company (NYSE:LLY), которые повысились на 5,03%, завершив сессию на отметке 93,35.

Лидерами падения стали акции Whirlpool Corporation (NYSE:WHR), которые снизились в цене на 14,52%, закрывшись на отметке 128,82. Акции компании Quest Diagnostics Incorporated (NYSE:DGX) потеряли 8,24% и завершили сессию на уровне 105,42. Котировки Hasbro Inc (NASDAQ:HAS) снизились в цене на 4,65% до отметки 101,11.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Riot Blockchain Inc (NASDAQ:RIOT), которые подорожали на 27,47% до отметки 8,4000, Liberty Tax Inc (NASDAQ:TAX), которые набрали 25,82%, закрывшись на уровне 10,600, а также акции NII Holdings Inc (NASDAQ:NIHD), которые повысились на 24,82%, завершив сессию на отметке 5,230.

Лидерами падения стали акции Superconductor Technologies Inc (NASDAQ:SCON), которые снизились в цене на 23,94%, закрывшись на отметке 7,1500. Акции компании Astec Industries Inc (NASDAQ:ASTE) потеряли 20,71% и завершили сессию на уровне 48,21. Котировки Beasley Broadcast Group Inc (NASDAQ:BBGI) снизились в цене на 17,42% до отметки 7,350.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1648) превысило количество закрывшихся в плюсе (1394), а котировки 136 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1823 компаний подешевели, 751 выросли, a 122 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Whirlpool Corporation (NYSE:WHR) упали до 52-недельного минимума, упав на 14,52%, 21,89 п., и завершили торги на отметке 128,82. Котировки акций Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) выросли до максимума, поднявшись на 5,03%, 4,47 п., и завершили торги на отметке 93,35. Котировки акций Superconductor Technologies Inc (NASDAQ:SCON) упали до 52-недельного максимума, упав на 23,94%, 2,2500 п., и завершили торги на отметке 7,1500. Котировки акций NII Holdings Inc (NASDAQ:NIHD) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 24,82%, 1,040 п., и завершили торги на отметке 5,230. Котировки акций Beasley Broadcast Group Inc (NASDAQ:BBGI) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 17,42%, 1,550 п., и завершили торги на отметке 7,350.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 1,66% до отметки 12.41.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,06%, или 0,70, достигнув отметки $1.224,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,94%, или 0,64, до $68,53 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,41%, или 0,30, до отметки $73,36 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,06% до 1,1685, а котировки USD/JPY упали на 0,11%, достигнув отметки 111,22.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,04% до 94,38.