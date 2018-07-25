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Легендарный Чеховский рынок закрывается
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Легендарный Чеховский рынок закрывается 

Казанский Портал 44 минуты назад
Чеховский рынок. Фото: evening-kazan.ru
Казань прощается с легендарным Чеховским рынком. К счастью, не навсегда. Здание ждет реконструкция, которая продлится 1,5 года.
Вчера администрация рынка объявила арендаторам, что они должны освободить места до 31 августа. Уличные торговцы уйдут раньше — 21 августа.
«Всем хочется, чтобы на рынке цивильно было, а не эта разруха. Но есть опасения, что после реконструкции стоимость аренды здесь станет заоблачной. И, скорее всего, рынка как такового здесь уже не будет. Придут рестораны и две-три крупные торговые сети. А Чеховский рынок уйдет в историю», — выразила общее мнение арендаторов одна из продавщиц.
На месте Чеховского рынка возведут торговый центр. От нынешнего здания типовой постройки 1960-х годов оставят только узнаваемый купол с витражами. На месте уличных рядов построят двухэтажный комплекс. На его крыше разместится парковка на 150 машин, пишет «Вечерняя Казань».
О реконструкции Чеховского рынка говорили давно. Два года назад e-Kazan.ru писал об этом подробно.
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