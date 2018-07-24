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С 1 октября в Тбилиси станет обязательной регистрация такси
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С 1 октября в Тбилиси станет обязательной регистрация такси 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тбилиси, 24 июля /Синьхуа/ — С 1 октября станет обязательной регистрация такси, заявил мэр столицы Грузии Каха Каладзе сегодня на презентации транспортной политики Тбилиси.
В частности, по заявлению мэра, на первом этапе для водителей будет обязательным получение регистрации, а также размещение на машине желтого знака такси. Стоимость разрешения составит 50 лари /около 20 долларов/ в год, для гибридных автомашин — 100 лари /около 40 долларов/.
Парламент Грузии принял разработанный мэрией Тбилиси закон о лицензировании такси. Водители, которые будут развозить пассажиров без разрешения, подвергнутся штрафу на сумму 200 лари /около 80 долларов/. —0—
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