СМИ: Сибур готовится к IPO

Москва , 25 июля — «Вести. Экономика» Крупнейший нефтехимический холдинг Восточной Европы начал подготовку к первичному размещению акций на бирже, сообщают СМИ. Компания уже консультируется с банками.

"Сибур", по данным РБК, уже нанял несколько банков и провела консультацию по первичному размещению с банком UBS. Еще одним консультантом, по информации издания, выступает Газпромбанк

Еще одним консультантом, по информации издания, выступает Газпромбанк.

Основной целевой площадкой для размещения должна стать Московская биржа . В качестве дополнительных площадок рассматриваются европейские биржи — отмечают источники, знакомые с ситуацией.

Аналитики уже говорят о готовящемся размещении, как о крупнейшем в современной истории IPO в перерабатывающем секторе российской промышленности с высокой добавочной стоимостью. По словам экспертов, за семь лет «Сибур» инвестировал более $16 млрд, однако сейчас пик инвестиционной активности снижается, а это обеспечит устойчивый рост денежного потока в долгосрочной перспективе.

Сколько стоит «Сибур»? По подсчетам экспертов, предварительная оценка «Сибура» для IPO колеблется от $18 млрд до $26 млрд. Но в первом случае не учитывается стоимость реализующегося сейчас в Тобольске проекта «Запсибнефтехим». При этом ранее зампредправления «Сибур Холдинга» Дмитрий Конов отмечал, что оценка компании должна включать в себя этот проект. «Оценка компании должна включать в себя оценку „Запсибнефтехима“, и этот процесс идеально было бы привязать к завершению строительства, но не обязательно. Поэтому с учетом ситуации на рынках и интересов акционеров IPO может быть и раньше, и позже», — сказал он в интервью РБК.

“Запсибнефтехим” Строительство завода «Запсибнефтехим» в Тобольске должно завершиться в 2019 году. Общий объем инвестиций в проект составит около $9 млрд Из них $1,75 млрд — кредит, выделенный ФНБ.

Предприятие более чем вдвое увеличит производство полимерной продукции «Сибура». К объемам, выпускаемым холдингом добавятся 0,5 млн тонн полипропилена, 1,5 млн тонн полиэтилена.