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Из Башкирии за границу вывели 22,9 млн долларов за 1 квартал года
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Из Башкирии за границу вывели 22,9 млн долларов за 1 квартал года 

ГОРОБЗОР.РУ 57 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Башкирия вошла в пятерку лидеров в ПФО по количеству вывезенных за границу денег. Как сообщает аналитическая служба «Реального времени», за первый квартал текущего года из республики вывели 22,9 млн долларов. Эксперты составили рейтинг на основе данных Центробанка и статистики переводов «Почты России».
Первым регионом по объему переводов из страны стал Татарстан, оттуда отправили 65,4 млн долларов. Следом идут Самарская и Нижегородская области — 44,2 и 41,8 млн долларов соответственно. Башкирия оказалась на 4 месте, показав прирост в 50%.
На той же позиции республика осталась и по количеству поступлений в пользу физлиц. В первом квартале жители Башкирии получили 14,1 млн долларов, что на 76% больше, чем за учетный период прошлого года. Тройку лидеров сформировали Самарская (25,5 млн долларов), Нижегородская области (19,3 млн долларов) и Татарстан (16,4 млн долларов).
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