МВФ констатировал недооцененность рубля и переоцененность доллара

Российский рубль недооценен примерно на 5%, следует из годового доклада Международного валютного фонда о внешней сбалансированности (External Balance Report), поступившем в РБК. На это указали сразу две используемые фондом модели — модель оценки внешней сбалансированности (ОВС) и индекс реального эффективного обменного курса (РЭОК), которые позволяют получить эталонный показатель обменного курса для оценки заниженных или завышенных уровней.

Модель ОВС оценивает сальдо счета текущих операций страны в совокупности с определенными характеристиками (например, демографической структурой или уровнем дохода) и направленностью экономической политики. Индекс реального эффективного обменного курса представляет собой средневзвешенное изменение обменного курса рубля по отношению к корзине валют основных торговых партнеров России , скорректированное на изменение относительных цен. Реальный эффективный курс — один из основных показателей, характеризующих изменение конкурентоспособности стран на мировом рынке. Если реальный эффективный курс национальной валюты повышается, конкурентные позиции страны на мировом рынке ухудшаются: экспорт становится дороже, а импорт дешевле.

Внешняя позиция России в 2017 году была слабее, чем можно было ожидать исходя из фундаментальных значений и желательной политической конъюнктуры, отмечают в МВФ. В 2018 году повысившиеся геополитическая напряженность привела к снижению курса рубля, но не изменила общую оценку его стоимости, считают авторы доклада. Резкое ослабление рубля произошло в апреле, после того как США расширили антироссийские санкции и, в частности, внесли в них UC Rusal — крупнейшего производителя алюминия. Вечером во вторник российская валюта торгуется вокруг 63 рублей за доллар — в частности, рубль ослабел после заявления президента США Дональда Трампа о том, что «Россия предпримет все усилия, чтобы повлиять на предстоящие выборы», и будет помогать на них Демократической партии

Максим Орешкин. Последние три года российское правительство Центробанк принимали меры, чтобы ослабить связь между рублем и ценами на нефть для создания стабильных условий для экспортеров и их защиты от рыночной волатильности, объяснял в мае глава Минэкономразвития

С февраля 2017 года Минфин направляет все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета при цене нефти выше 40 долларов за баррель в Фонд национального благосостояния в рамках бюджетного правила. Без него курс доллара в настоящий момент составлял бы 50 рублей, утверждал в мае Орешкин, с которым в июне согласился глава Минфина Антон Силуанов

Продуктовый виджет

Реальный эффективный обменный курс доллара в 2017 году был переоценен на 8—16% по сравнению со среднесрочными фундаментальными значениями и желательной политикой, пишет в своем докладе МВФ. Ослабление американской валюты сократило этот разрыв, отмечают эксперты фонда. В прошлом обзоре в июле 2017 года фонд оценивал переоцененность американской валюты в 10—20%.