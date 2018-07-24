Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 1,04%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов сырья, потребительских товаров и финансов.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 поднялся на 1,04%, индекс SBF 120 вырос на 0,94%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Peugeot SA (PA:PEUP), которые подорожали на 3,04 п. (14,88%), закрывшись на отметке в 23,47. Котировки ArcelorMittal SA (AS:MT) выросли на 1,355 п. (5,36%), завершив торги на уровне 26,655. Бумаги STMicroelectronics NV (PA:STM) выросли в цене на 0,780 п. (3,94%), закрывшись на отметке 20,580.

Лидерами падения стали акции Veolia Environnement VE SA (PA:VIE), цена которых упала на 0,385 п. (1,99%), завершив сессию на отметке 18,920. Акции Publicis Groupe (PA:PUBP) поднялись на 0,92 п. (1,70%), закрывшись на уровне 53,04, а Engie SA (PA:ENGIE) снизились в цене на 0,10 п. (0,70%) и завершили торги на отметке 13,46.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции Peugeot SA (PA:PEUP), которые подорожали на 14,88% до отметки 23,47, Edenred (PA:EDEN), которые набрали 10,24%, закрывшись на уровне 31,53, а также акции ArcelorMittal SA (AS:MT), которые повысились на 5,36%, завершив сессию на отметке 26,655.

Лидерами падения стали акции Maisons du Monde SAS (PA:MDM), которые снизились в цене на 6,38%, закрывшись на отметке 29,960. Акции компании Ingenico Group (PA:INGC) потеряли 2,77% и завершили сессию на уровне 72,22. Котировки Veolia Environnement VE SA (PA:VIE) снизились в цене на 1,99% до отметки 18,920.

На Парижской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (315) превысило количество закрывшихся в минусе (234), а котировки 124 акций практически не изменились.

Котировки акций Peugeot SA (PA:PEUP) выросли до максимума, повысившись на 14,88%, 3,04 п., и завершили торги на отметке 23,47. Котировки акций Peugeot SA (PA:PEUP) выросли до максимума, поднявшись на 14,88%, 3,04 п., и завершили торги на отметке 23,47. Котировки акций Edenred (PA:EDEN) выросли до исторического максимума, подорожав на 10,24%, 2,93 п., и завершили торги на отметке 31,53.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, упал на 7,80% до отметки 12.48.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,02%, или 0,20, достигнув отметки $1.225,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 1,46%, или 0,99, до $68,88 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 1,05%, или 0,77, до отметки $73,83 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,09% до 1,1681, а котировки EUR/GBP упали на 0,39%, достигнув отметки 0,8890.

Фьючерс на индекс USD практически не изменился 0,00% до 94,42.