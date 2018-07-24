1 миллион долларов за пост: кто зарабатывает больше всех в Инстаграме 

Мобильный сервис Hopper HQ опубликовал список самых высокооплачиваемых звезд Инстаграма. Его возглавила Кайли Дженнер, которая получает до $1 млн за пост. Ее знаменитые родственники разместились в первой десятке Instagram Rich List: Ким Кардашьян на 4 месте (720 тысяч долларов за публикацию), Кендалл Дженнер на 9 (500 тысяч долларов) и Хлое Кардашьян на 10 (480 тысяч долларов). Список был составлен на основе внутренней аналитики сервиса, а также открытых данных о затратах брендов на рекламу у лидеров мнений.