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1 миллион долларов за пост: кто зарабатывает больше всех в Инстаграме
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1 миллион долларов за пост: кто зарабатывает больше всех в Инстаграме 

Harper’s Bazaar 47 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Мобильный сервис Hopper HQ опубликовал список самых высокооплачиваемых звезд Инстаграма. Его возглавила Кайли Дженнер, которая получает до $1 млн за пост. Ее знаменитые родственники разместились в первой десятке Instagram Rich List: Ким Кардашьян на 4 месте (720 тысяч долларов за публикацию), Кендалл Дженнер на 9 (500 тысяч долларов) и Хлое Кардашьян на 10 (480 тысяч долларов). Список был составлен на основе внутренней аналитики сервиса, а также открытых данных о затратах брендов на рекламу у лидеров мнений.
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