Ещё
Посол России прокомментировал выводы ВШЭ о высоких зарплатах белорусов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол России прокомментировал выводы ВШЭ о высоких зарплатах белорусов 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 24 июл — РИА Новости. Показатели реальных зарплат, которыми оперируют эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики, имеют виртуальное отношение к реальным зарплатам. Об этом, как сообщает Sputnik Беларусь, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Александр Суриков.
На днях интернет активно обсуждал выводы экспертов, изложенные в мониторинге «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011-2017 годах». По итогам прошлого года белорусы оказались лидерами по реальной зарплате в СНГ с показателем в 1648 долларов. У россиян, как рассчитали эксперты, это показатель равен 1640 долларов.
"Если смотреть номинальные зарплаты, переводить их в доллары, то в России получают примерно около 750 долларов, в Беларуси — 480. Статистическая отчетность, о которой говорит ВШЭ, существует в ООН, она имеет виртуальное отношение к реальным зарплатам", — полагает посол.
Он рассказал, как рассчитывались зарплаты по паритету покупательной способности. Эксперты анализировали, сколько бы «стоила» 500-долларовая зарплата с учетом белорусских цен в Нью-Йорке и сколько — с учетом российских цен.
"Но это слабо отражает уровень жизни населения. Мы получаем реальные деньги здесь, рынок здесь, товары мы приобретаем здесь и так далее", — подчеркнул посол.
Он напомнил, что в США цены ощутимо выше, чем в России и Белоруссии. Кроме того, в Белоруссии по-прежнему субсидируется часть услуг ЖКХ.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь>>
Последние новости
Израиль не смог перехватить две ракеты "Точка" с помощью новейшей ПРО Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый мегамост РФ, смерть советника Путина и другие события дня14
Россия стянула военную технику к западным рубежам445
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть156
Тяжелобольная Терехова не может говорить27
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой27
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение