Посол России прокомментировал выводы ВШЭ о высоких зарплатах белорусов

На днях интернет активно обсуждал выводы экспертов, изложенные в мониторинге «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011-2017 годах». По итогам прошлого года белорусы оказались лидерами по реальной зарплате в СНГ с показателем в 1648 долларов. У россиян, как рассчитали эксперты, это показатель равен 1640 долларов.

"Если смотреть номинальные зарплаты, переводить их в доллары, то в России получают примерно около 750 долларов, в Беларуси — 480. Статистическая отчетность, о которой говорит ВШЭ, существует в ООН , она имеет виртуальное отношение к реальным зарплатам", — полагает посол.

Он рассказал, как рассчитывались зарплаты по паритету покупательной способности. Эксперты анализировали, сколько бы «стоила» 500-долларовая зарплата с учетом белорусских цен в Нью-Йорке и сколько — с учетом российских цен.

"Но это слабо отражает уровень жизни населения. Мы получаем реальные деньги здесь, рынок здесь, товары мы приобретаем здесь и так далее", — подчеркнул посол.

Он напомнил, что в США цены ощутимо выше, чем в России и Белоруссии. Кроме того, в Белоруссии по-прежнему субсидируется часть услуг ЖКХ.

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