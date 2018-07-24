Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,92%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов технологий, сырья и финансов.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 поднялся на 0,92%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Aperam SA (AS:APAM), которые подорожали на 1,12 п. (2,96%), закрывшись на отметке в 38,97. Котировки ING Groep NV (AS:INGA) выросли на 0,298 п. (2,37%), завершив торги на уровне 12,882. Бумаги KBC (BR:KBC) выросли в цене на 1,220 п. (1,88%), закрывшись на отметке 66,220.

Лидерами падения стали акции Proximus NV (BR:PROX), цена которых упала на 0,41 п. (2,02%), завершив сессию на отметке 19,90. Акции Argen-X (BR:ARGX) поднялись на 0,60 п. (0,72%), закрывшись на уровне 82,50, а Engie SA (PA:ENGIE) снизились в цене на 0,10 п. (0,70%) и завершили торги на отметке 13,46.

На Брюссельской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (59) превысило количество закрывшихся в минусе (46), а котировки 26 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,05%, или 0,60, достигнув отметки $1.225,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 1,46%, или 0,99, до $68,88 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 1,07%, или 0,78, до отметки $73,84 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,05% до 1,1686, а котировки EUR/GBP упали на 0,36%, достигнув отметки 0,8893.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,03% до 94,39.