Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,10%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, сырья и технологий.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 упал на 0,10%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Ageas SA (BR:AGES), которые подорожали на 1,410 п. (3,23%), закрывшись на отметке в 45,070. Котировки Galapagos NV (AS:GLPG) выросли на 1,220 п. (1,31%), завершив торги на уровне 94,400. Бумаги Anheuser Busch Inbev SA NV (BR:ABI) выросли в цене на 1,15 п. (1,28%), закрывшись на отметке 91,03.

Лидерами падения стали акции Telenet Group Holding NV (BR:TNET), цена которых упала на 1,68 п. (4,26%), завершив сессию на отметке 37,80. Акции KBC (BR:KBC) поднялись на 0,820 п. (1,24%), закрывшись на уровне 65,400, а Solvay SA (BR:SOLB) снизились в цене на 1,30 п. (1,18%) и завершили торги на отметке 109,30.

На Брюссельской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (59) превысило количество закрывшихся в плюсе (55), а котировки 13 акций практически не изменились.

Котировки акций Telenet Group Holding NV (BR:TNET) упали до 3-летнего минимума, подешевев на 4,26%, 1,68 п., и завершили торги на отметке 37,80.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,30%, или 3,70, достигнув отметки $1.229,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 1,36%, или 0,93, до $69,45 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,87%, или 0,64, до отметки $74,08 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,06% до 1,1681, а котировки EUR/GBP упали на 0,08%, достигнув отметки 0,8883.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,08% до 94,31.