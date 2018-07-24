Рынок акций Германии закрылся ростом, DAX 30 прибавил 1,12%

Investing.com — Фондовый рынок Германии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов основных ресурсов, строительства и технологий.

На момент закрытия на Франкфуртской фондовой бирже DAX 30 вырос на 1,12%, индекс MDAX поднялся на 0,78%, индекс TecDAX подорожал на 0,67%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DAX 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Commerzbank AG (DE:CBKG), которые подорожали на 0,297 п. (3,44%), закрывшись на отметке в 8,921. Котировки Volkswagen AG Vz (DE:VOWG_p) выросли на 4,10 п. (2,81%), завершив торги на уровне 150,00. Бумаги HeidelbergCement AG (DE:HEIG) выросли в цене на 1,840 п. (2,66%), закрывшись на отметке 71,140.

Лидерами падения стали акции E.ON AG (DE:EONGn), цена которых упала на 0,133 п. (1,37%), завершив сессию на отметке 9,550. Акции RWE AG (DE:RWEG) поднялись на 0,250 п. (1,13%), закрывшись на уровне 21,950, а Deutsche Telekom AG (DE:DTEGn) снизились в цене на 0,090 п. (0,66%) и завершили торги на отметке 13,605.

В лидерах роста среди компонентов индекса MDAX по итогам сегодняшних торгов были акции Puma SE (DE:PUMG), которые подорожали на 3,07% до отметки 470,50, Prosiebensat 1 Media AG (DE:PSMGn), которые набрали 2,88%, закрывшись на уровне 22,8600, а также акции K+S AG NA O. N. (DE:SDFGn), которые повысились на 2,83%, завершив сессию на отметке 22,150.

Лидерами падения стали акции Duerr AG (DE:DUEG), которые снизились в цене на 4,36%, закрывшись на отметке 36,850. Акции компании Axel Springer SE (DE:SPRGn) потеряли 1,23% и завершили сессию на уровне 64,300. Котировки Deutsche Euroshop AG (DE:DEQGn) снизились в цене на 0,92% до отметки 30,220.

В лидерах роста среди компонентов индекса TecDAX по итогам сегодняшних торгов были акции SMA Solar Technology AG (DE:S92G), которые подорожали на 5,42% до отметки 34,260, RIB Software AG (DE:RIB), которые набрали 5,06%, закрывшись на уровне 19,920, а также акции Siltronic AG (DE:WAFGn), которые повысились на 4,60%, завершив сессию на отметке 139,950.

Лидерами падения стали акции Isra Vision AG (DE:ISRG), которые снизились в цене на 2,44%, закрывшись на отметке 52,00. Акции компании Sartorius AG Vz (DE:SATG_p) потеряли 2,05% и завершили сессию на уровне 143,300. Котировки Medigene (DE:MDG1k) снизились в цене на 0,71% до отметки 12,510.

На Франкфуртской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (480) превысило количество закрывшихся в минусе (213), а котировки 84 акций практически не изменились.

Котировки акций Duerr AG (DE:DUEG) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 4,36%, 1,680 п., и завершили торги на отметке 36,850.

Индекс волатильности DAX New Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на DAX 30, упал на 7,00% до отметки 15.08.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,02%, или 0,30, достигнув отметки $1.225,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 1,47%, или 1,00, до $68,89 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 1,05%, или 0,77, до отметки $73,83 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,05% до 1,1686, а котировки EUR/GBP упали на 0,40%, достигнув отметки 0,8889.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,05% до 94,37.