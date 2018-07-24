Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 0,48%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов автомобилестроения, технологий и оборудования и сырья.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX вырос на 0,48%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Golden Ocean (OL:GOGLT), которые подорожали на 2,60 п. (3,64%), закрывшись на отметке в 74,10. Котировки Norsk Hydro (OL:NHY) выросли на 1,57 п. (3,43%), завершив торги на уровне 47,30. Бумаги Subsea 7 (OL:SUBC) выросли в цене на 3,4 п. (2,73%), закрывшись на отметке 125,8.

Лидерами падения стали акции REC Silicon ASA (OL:REC), цена которых упала на 0,01 п. (1,70%), завершив сессию на отметке 0,75. Акции Marine Harvest (OL:MHG) поднялись на 2,55 п. (1,48%), закрывшись на уровне 169,20, а Telenor (OL:TEL) снизились в цене на 1,1 п. (0,69%) и завершили торги на отметке 158,5.

На фондовой бирже Осло количество подорожавших бумаг (103) превысило количество закрывшихся в минусе (65), а котировки 26 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,47%, или 1,00, достигнув отметки $68,89 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 1,11%, или 0,81, до $73,87 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,02%, или 0,30, до отметки $1.225,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK снизилась на 0,30% до 9,5530, а котировки USD/NOK упали на 0,25%, достигнув отметки 8,1751.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,04% до 94,38.