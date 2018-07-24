Заокеанские игроки продолжают отыгрывать сезон отчетов компаний

Москва, 24 июля — «Вести. Экономика». Европейские биржевые площадки на торгах во вторник закрылись в зеленой зоне. Позитивные отчеты компаний позволили индексам проигнорировать слабые макроэкономические данные региона, где по информации, представленной Markit Economics, индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг 19 стран Еврозоны снизился в июле до 54,3 пункта с 54,9 пункта в июне. Немецкий индекс DAX вырос на 1,12%, французский CAC40 прибавил 1,04%, британский FTSE подрос на 0,7%.

В свою очередь, заокеанские игроки в отсутствие риторики, касающейся торговых трений, продолжили отыгрывать сезон отчетов американских корпораций. В начале торгов активно росли бумаги Alphabet, прибавляя 4,5% после отчета о росте выручки за второй квартал на 25%, акции Lockheed Martin выросли на 2,4%, благодаря увеличению чистой прибыли и прогнозам по перспективам роста в текущем году, а бумаги Biogen поднялись на 5,5% на сильной квартальной отчетности. На данном этапе индексу широкого рынка S&P 500 удается удерживать ключевой уровень 2800 пунктов, однако сохраняющиеся риски начала масштабных торговых войн могут в ближайшей перспективе остудить пыл «быков». Российский рынок во вторник завершил торги на положительной территории. Так, рублевый индикатор МосБиржи прибавил 0,75%. В лидерах роста выступили бумаги Сбербанка (+3,37%) и ГМК Норникель (+4,32%), в аутсайдерах пребывали бумаги Распадской (-3,54%) и Магнита (-2,45%). Фьючерс на индекс РТС вырос на 1,26%, и на данном этапе локальная поддержка в инструменте находится на отметке 113500, сопротивления расположены на уровнях 116000 и 118000 пунктов. РЫНОК НЕФТИНефтяные котировки во вторник консолидируются в диапазоне $72,50-$74 на фоне обмена угрозами между Вашингтоном и Тегераном, локальными поддержками по Brent выступают отметки $72,50 и $71,20, сопротивления расположены на $74 и $75,10. Сегодня в 23.30 мск. рынки традиционно будут ждать данных по недельным запасам сырой нефти в США от Американского института нефти, которые определят динамику цен на «черное золото» на старте торгов в среду.РУБЛЬ

Госдума приняла закон о повышении НДС до 20 процентов, что, на мой взгляд, вряд ли будет способствовать стимулированию экономического роста не ниже среднемирового, обозначенном в майских указах президента Путина. Повышение налоговой нагрузки на бизнес может привести к росту цен на товары и услуги, что в условиях снижения реальных доходов населения и стагнации потребительского спроса никак не является стимулом для роста экономики. Ко всему прочему, данная мера может спровоцировать уход в «тень» часть бизнеса, и без того несущего серьезные потери из-за бесконечного повышения акцизов и сборов на широкий ассортимент производимой в стране и импортируемой из-за рубежа продукции. Не добавляет оптимизма и чрезмерно слабый курс национальной валюты, который на фоне высоких цен на нефть спровоцировал подорожание бензина. Данный фактор может подтолкнуть ритейлеров к повышению цен, и в свою очередь приведет к зашкаливанию обозначенной ЦБ верхней границы инфляции в 4%. Отечественная валюта больше трех месяцев заперта в диапазоне 61-64 по отношению к американскому доллару, игрокам по большому счету следует работать в рамках озвученного выше диапазона, от верхней границы к нижней, и наоборот, не привязываясь сильно ни к нефтяным ценам, ни к новостному фону. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 63,20 и 63,80, поддержки расположены на 62,40 и 61,80. Сергей Дроздов, аналитик группы компаний «ФИНАМ»