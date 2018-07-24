Ещё
Исследование: видеокарты подешевели вслед за биткоином
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Исследование: видеокарты подешевели вслед за биткоином 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Падение курса биткоина потянуло за собой и цены на видеокарты, используемые для «добычи» криптовалют. Как подсчитали эксперты PC Part Picker, отслеживающие цены на компьютерные комплектующие, цена на Radeon RX 570 — адаптер среднего уровня, востребованный среди майнеров, — взлетела в апреле 2017 года с $200 до более чем $450 в феврале 2018-го.
А высокопроизводительный ускоритель RX 580 за тот же период подорожал с $230 до $540. Однако с весны 2018-го стоимость GPU неуклонно падает: уже к концу апреля RX 570 подешевел до $350. Сегодня его можно приобрести за $300, а RX 580 — примерно за $330.
Корреляцию цен наблюдал и журналист Ars Technica Тимоти Ли. В январе за Radeon 580 с 8 ГБ памяти в американском магазине Best Buy просили $529,99, причем тогда его даже не было в наличии по этой цене. К концу апреля та же видеокарта продавалась уже за $419,99. Сегодня за неё предлагают $339,99.
Скорее всего, адаптеры продолжат дешеветь, поскольку цены все ещё находятся выше уровня начала 2017-го.
∎СМИ: цену биткоина в 2017-м завышали искусственно читайте также
То же касается высокопроизводительной линейки Nvidia GeForce. По данным PC Part Picker, в феврале за GeForce GTX 1080 просили $800. Теперь она стоит $600 — почти столько же, сколько и в начале 2017 года. Цена на более простую модель, GeForce GTX 1070, за пять месяцев снизилась с $700 до примерно $450.
Вести.Ru: последние новости
Мэйвезер богаче звезд кино и музыки. Месси и Роналду в Топ-10 Половина дорогих квартир в Москве продается только в трех районах От Москвы до Сургута: съемное жилье в России дорожает
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый мегамост РФ, смерть советника Путина и другие события дня15
Россия стянула военную технику к западным рубежам447
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть156
Тяжелобольная Терехова не может говорить27
Путин дал добро на новый мегамост792
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение