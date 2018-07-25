Ещё
1,2 млрд рублей потратит «Гознак на строительство ЦОДа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

1,2 млрд рублей потратит «Гознак на строительство ЦОДа 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
Предприятие «Гознак» не нашло подрядную организацию для строительства ЦОДа. На сайте госзакупок появилась информация о новом контракте со стоимостью в 1,2 млрд рублей, сообщают Cnews.
Впервые данные о проведении тендера были размещены на официальном портале госзакупок в июне 2018 года. Цена лота достигала 1,1 млрд рублей. Победитель конкурса должен был, согласно техзаданию, провести реконструкцию здания бывшей бумажной фабрики в Санкт-Петербурге, создать инженерную инфраструктуру для центра обработки данных и сертифицировать новый дата-центр.
На победу в конкурсе был только один претендент. Но на заседании конкурсной комиссии заявка была отклонена, поскольку организация предоставила неполный пакет документов. Поэтому торги признали несостоявшимися. Пока неизвестно, будет ли претендент на реализацию госконтракта опротестовывать это решение.
20 июля «Гознак» на сайте госзакупок снова разместил информацию о контракте на работы по созданию Центра обработки данных. На этот раз цена лота выросла еще на 100 млн рублей, до 1,2 млрд
RUБЕЖ: последние новости
26% рост продаж систем безопасности «all in one» прогнозируют эксперты в 2018 году Советник гендиректора «ГЛОНАСС» вошел в дирекцию крупнейшего форума такси в России «Славнефть – НПЦ» разработал новую технологию обработки сейсмических данных
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма246
Заявление Лолиты грозит международным скандалом261
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку152
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина282
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом9
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение