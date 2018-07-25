1,2 млрд рублей потратит «Гознак на строительство ЦОДа

Предприятие «Гознак» не нашло подрядную организацию для строительства ЦОДа. На сайте госзакупок появилась информация о новом контракте со стоимостью в 1,2 млрд рублей, сообщают Cnews

Впервые данные о проведении тендера были размещены на официальном портале госзакупок в июне 2018 года. Цена лота достигала 1,1 млрд рублей. Победитель конкурса должен был, согласно техзаданию, провести реконструкцию здания бывшей бумажной фабрики в Санкт-Петербурге , создать инженерную инфраструктуру для центра обработки данных и сертифицировать новый дата-центр.

На победу в конкурсе был только один претендент. Но на заседании конкурсной комиссии заявка была отклонена, поскольку организация предоставила неполный пакет документов. Поэтому торги признали несостоявшимися. Пока неизвестно, будет ли претендент на реализацию госконтракта опротестовывать это решение.

20 июля «Гознак» на сайте госзакупок снова разместил информацию о контракте на работы по созданию Центра обработки данных. На этот раз цена лота выросла еще на 100 млн рублей, до 1,2 млрд